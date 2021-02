Niilusoo kaitsjad: sood – ühe käega taastame, teisega hävitame

Meie kodukant Kolga-Jaani on läbi aegade olnud väga soo- ja metsarikas piirkond. Viimase 50 aastaga on suurem osa siinsetest soodest ja rabadest muudetud turbatootmisaladeks: alevist umbes 10 kilomeetri raadiuses lasub üle 1000 hektari turbamaardlaid! Kaevandatakse Parika, Tässi ja Soosaare rabas. Päris alevi külje alla on jäänud veel looduslikus seisundis rabake, mida kutsutakse Niilusooks ning mis on osa suuremast Soosaare soostikust. Artiklit lugedes jääb mulje, nagu oleks Soosaare ala vana mahajäetud turbaala, kus nüüd tehakse suuri edusamme soo taastamisel.