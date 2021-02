Margus Sass on politsei ligipääsetavaks teinud

Sakala tegijad leidsid, et politseijaoskonna juht Margus Sass väärib sel aastal tunnustust, sest Viljandi politseijaoskonnas on viimasel paaril aastal kujunenud väga heaks tavaks avalikkusele asjadest selgelt ja põhjalikult kõnelda ning selles kõiges on tunda kaks aastat Viljandis töötanud otsekohese Margus Sassi kätt ja eeskuju.