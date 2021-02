Kunsti ülesanne on muuta inimest õnnelikumaks, on kunagi öelnud vist helilooja Eino Tamberg. Pärast Irina Zahharenkova ja kammerorkestri kontserti tõdesin nende sõnade õigsust. Tundsin end olevat lausa privilegeeritud seisundis: ajal, mil maailma kuulsamad kontserdisaalid on epideemia tõttu suletud, oli väikelinnas Viljandis võimalus osa saada nii ülendavast muusikasündmusest.