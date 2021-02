Skulptor Mati Karmini poole on pöördunud üks Eesti ettevõtja, kes on nõus rahastama Jaak Joala samba ümber mustast graniidist kasti ehitamist.

Mittetulundusühingu Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltoneni sõnul on see mõte päevakorral. Esialgse hinnangu kohaselt võiks see maksma minna 15 000 eurot. "Aga see oleks kindlasti väga kurb lahendus," nentis Aaltonen.