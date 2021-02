Konflikt paisus Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimisest. Nimelt said Maire Joala ja teda esindavad advokaadid ajakirjandusest teada, et Harri Juhani Aaltonen on 17. jaanuaril teinud patendiametisse avalduse, et registreerida Jaak Joala nimi endale kuues kategoorias, mille seas on ka ausammaste ja monumentide püstitamine. Maire Joala on enda nimele registreerinud Jaak Joala kaubamärgi muusika esitamise kategooriates.

Kaubamärk tõi tüli

“Härra Aaltonen ei maininud kohtumisel poole sõnagagi, et ta on napilt kaks nädalat varem esitanud Jaak Joala nime kaubamärgina registreerimiseks taotluse ja sellega on ta näidanud end minu hinnangul ebaausa inimesena, kellega Jaak Joala pärijad läbirääkimisi pidada ei soovi," teatas esmaspäeva varahommikul Eesti ajakirjandusele saadetud pressiteates advokaadibüroo Triniti partner Erki Vabamets, kes on üks Maire Joala esindaja.

Harri Juhani Aaltonen pole nõus, et teda nimetatakse ebaausaks või valetajaks. "Kaubamärgi registreerimise taotluse tegin enne läbirääkimiste algust ja 2. veebruaril polnud meil sel teemal üldse juttu," ütles ta.

Aaltoneni kinnitusel pole ta soovinud kaubamärki selleks, et asuda Eestisse Jaak Joala sambaid püstitama, vaid tema soov on olemasolevat sammast kaitsta. Ennekõike sooviks ta kindlustada, et keegi ei saaks hakata teenima selle pealt, et valmistab samba koopiaid või samabaga seotud meeneid. "Ma oleksin nõus pärast registreerimist need kaubamärgid Maire Joalale üle andma," lisas ta.

Seda, kas läbirääkimised on tõepoolest katkenud või lõppenud, ei osanud Aaltonen esmaspäeva ennelõunal arvata. Kaks tundi pärast pressiteate väljastamist sai ka tema advokaadibüroost sellekohase kirja. Ta vastas, et on kirja kätte saanud ning seejärel oli tal telefonikõne Erki Vabametsaga.

"Tundub, et meie kõnelused ei ole lõppenud," pakkus Aaltonen. Samas ei osanud ta arvata, kuidas ja millal need jätkuda võiksid. Triniti pressiteates kinnitasid advokaadid, et 15. veebruarist läbirääkimised ei jätku ning pärijad jäävad nõudmise juurde, et monument tuleb eemaldada.

Kokkulepet otsiti

Posti tänavale püstitatud samba eemaldamist nõudnud Maire Joala ja Harri Juhani Aaltoneni läbirääkimised algasid 2. veebruaril. Asuti otsima lahendusi, kuidas muuta sammast selliseks, et see vastaks Maire Joala soovidele.

11. jaanuaril Viljandi linnavalitsusele saadetud nõudekirjas nõudis lesk sambalt kõigi Jaak Joala isikuandmetele viitavate tekstide ning pronksist pea ja käte eemaldamist. Tema sõnul ei vasta temalt heakskiidu saanud eskiis sellele, millele ta mullu nõusoleku andis. 8. veebruaril saatis Aaltonen koos kuju autori Mati Karminiga kooskõlastatud ettepanekud muudatuste kohta. Näiteks oli kunstnik nõus välja vahetama pronksise esipaneeli Jaak Joala nimega. Sellele järgneva nädala jooksul kahel poolel omavahel kontakti ei olnud.

Nüüd on Maire Joala koos advokaatidega asunud seisukohale, et monument tuleb eemaldada ning seda ei tohi avalikkusele rohkem näidata. Viljandi linnavalitsus on nõudekirja sel määral aktsepteerinud, et ehitas 2. veebruaril ümber samba puust kasti. Samuti saadeti kuju loomist vedanud mittetulundusühingule teade, et juhul kui Maire Joala nõudekirja 28. veebruariks tagasi ei võta, siis loovutab linn samba Meie Viljandile ning küsib tagasi selle loomiseks antud 50 000 eurot.

Teise võimalusena saaks linnavalitsus kaaluda Maire Joalaga kohtusse minekut. Linnapea Madis Timpson on kinnitanud, et tema lese vastu kohtusse ei lähe ning linna õigusteenistus on arvanud, et linna võiduvõimalus oleks kohtus minimaalne. Harri Juhani Aaltonen on aga saanud advokaadibüroost Sorainen hinnangu, mis leiab, et Maire Joalal ei ole juriidilist õigust nõuda kuju muutmist või eemaldamist.

Harri Juhani Aaltonen nentis, et tema kohtusse minna ei saa, sest juriidiliselt on tegemist Viljandi linna ja Maire Joala vahelise vaidlusega, kus tema osaleb huvitatud osalisena vahendajana.