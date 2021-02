Klubi Facebooki lehel rõõmustas Viljandi meeskonna kapten Meelis Kivisild, et pärast pikka pausi suudeti võit võtta ning ta lootis, et see lisab meeskonnale edasiseks kindlust. Kivisild arvas, et mõlemad meeskonnad võitlesid väljakul kõvasti ning ka kaotajad ei pea end kehvasti tundma, sest nad tegid väga hea mängu. "Sellist ilmselget käega löömist ei tekkinud minu meelest kordagi," sõnas Kivisild.