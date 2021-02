"Kõigil pole nii hästi läinud kui meil," nentis pealinnaks saamise pidustustel sõna võtnud Mulgimaa mees, president Toomas Hendrik Ilves. Ta tuletas meelde, et 26 soome-ugri rahvuse seast on oma riigi saanud vaid eestlased, soomlased ja ungarlased. Et ka eestlased on pidanud nõukogudeaegsed vintsutused üle elama, siis oskavad eestlased Ilvese hinnangul suurtest rahvastest palju paremini aru saada, kui tähtis on emakeel ning oma kommete ja kultuuri hoidmine.