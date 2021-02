Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid laupäeval Tallinnas võitjatele üle rändauhinna, milleks on pronksist naiskodukaitsja kuju.

2020. aasta naiskodukaitsja on Jane Koitlepp Naiskodukaitse Sakala ringkonnast. Ta on ringkonna esinaine, pühendunud naiskodukaitsja, kes valijate hinnangul leiab pere kõrvalt väga arvukaid tunde organisatsiooni arendamiseks.

Ta on lõpetanud nooremallohvitseri kursuse ja talle on omistatud nooremseersandi auaste. Koitlepp on staabiassistent, esmaabi ja ohutushoiu instruktor ning tegus avalike suhete korraldaja.