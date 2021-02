Viirus ei taandu. Maakonda lisandus 24 nakatunut

Reedel võeti Eestis 5220 koroonaproovi ning Eesti nakatumine 100 000 elaniku kohta on viimasel kahel nädalal olnud 603. Lõppenud nädalal ületati ka üks uus tähis ning nüüd on Eestis alates märtsi keskpaigast koroonaviirus tuvastatud enam kui 50 000 inimesel. Laupäeva hommikuse seisuga on registreeritud 51 749 nakatunut. Tervenenud on neist 41 203 ning surnud 491.