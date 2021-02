Küünlavabrikusse noaga tunginud noormees pidi neli kuud vangis olema

Tegelikult polnud see esimene kord, kui tänavu 20-aastaseks saanud Roland inimesi ründas, neid vigastas ja selle eest kohtu ees pidi seisma. 2018. aastal ründas ta oma ema nii, et too kaotas rusika- ja jalalöökide tagajärjel teadvuse. Pool aastat hiljem lõi ta ühes korteris teist inimest Vana Tallinna pudeliga pähe nii, et too sai lõikehaavu näkku ja pähe.