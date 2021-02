Suure-Jaani tervisekoja juhiks pürib veel viis inimest

Suure-Jaani tervisekoda selle avamisest alates juhtinud Karin Leppik teatas jaanuaris, et lahkub veebruari keskel ametist, et asuda märtsis teisele töökohale. Nii kuulutas vallavalitsus välja konkursi, et leida uus juht, kelle tööülesanne saab tõenäoliselt olema senise vallaettevõtte reorganiseerimine sihtasutuseks.