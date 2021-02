Tenniseklubi Fellin ja osaühing Tennisekeskus on viimase 16 aasta jooksul suutnud spordiala Viljandis jõuliselt arendada ning ehitanud ühiselt halli ja uuendanud järve ääres välisväljakuid. Nüüd leiavad ala eestvedajad, et kahe väljakuga tennisehall on ajale jalgu jäänud ning kohalike vajaduste rahuldamiseks ja tenniseturismi arendamiseks oleks vaja alustada kolmanda väljaku ehitust. Maksma läheks praeguse halli laiendamine ligi 1,3 miljonit eurot.