Neljapäeva õhtul Facebookis tehtud postituses kirjutab Langeler, et paljud üritused jäävad küll ära, aga kui hümn kõlab üle Eesti, tekitab see pidulikkust. «Lase oma (puhk)pillil kõlada, kui päike tõuseb, täpselt kell 7.32. Loodame et kõik pillimehed, pillinaised, pilliõpilased järgmise kahe nädala jooksul jõuavad Eesti hümni selgeks õppida,» seisab postituses.