Vaid asjasse pühendamatu võib arvata, et vastlakukkel on ümara kujuga kuidagi kogemata kombel. Noh et sellist on lihtsalt kerge küpsetada või nii. Ei. Vastlakukkel on mudel. Mis mudel? See, mis näitab, milliseks muutub inimene, kes tahab ära proovida kõigi Viljandi pagariäride kuklid. Nagu mina sel nädalal tegin.