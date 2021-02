Ettevõte teatab oma kodulehel nädala eest Vabaduse plats 4 aadressil avatud laadija kohta, et see asendab varem samas kandis asunud laadijat, mis platsi ümberehituse tõttu ära võeti. Kui varem oli seal lahjema võimsusega ABB laadija, siis uus on 50-kilovatine kiirlaadija, millel on kahesüsteemne laadimispüstol.