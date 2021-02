26-aastane Risto Kaljurand kuulub Viljandi volikogusse Reformierakonna fraktsiooni liikmena ja on ka noortevolikogu esimees. Seni on ta lisaks õppimisele tegutsenud ettevõtjana, töötades tegevjuhina väärisveinidesse investeerimist võimaldavas ettevõttes LeVinum. Ta on ka üks firma asutajatest.