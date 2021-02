Kati Ojaloo – raudmuna lennutav rekordinaine

Kati Ojaloo ala on vasaraheide, mis kipub alatihti teiste kergejõustikualade varju jääma. Ka tema enda sõnul on see marginaalala. «Miskipärast on kujunenud väärarusaam, et paneme vasarat heitma need kergejõustiklased, kes muud ei oska,» nendib ta. «Tegelikkuses nõuab see ala tehnilist osavust, kiirust ja talendikust. Loodan, et suudan kunagi selle müüdi murda ja noortele eeskujuks olla.»