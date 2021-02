Põhja-Sakala vallas on varastatud suurel hulgal põllumajandusvahendeid, mille väärtus küünib mitme tuhande euroni.

Politseile anti teada, et nädala jooksul on Põhja-Sakala vallas sisse murtud talumaja küüni, kust on varastatud 75 rulli silokilet ja -võrku.