Ettevõtluse juhendaja ja kooli huvijuht Siivi Univer selgitas, et kool on liitunud Ettevõtliku Kooli liikumisega, mis tähendab, et seitsmenda klassi õpilased saavad terve õppeaasta jooksul ettevõtlusõpet ning loovad oma minifirmad. "Minifirmade laat ongi väljund, et oma tooteid müüa. Praegune koroonaseis on ju selline nagu ta on – laatasid pole. Siin saavad nad vähemalt ühe müügivõimaluse," lausus Univer.