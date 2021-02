Õisu mõis kuulub aktsiaseltsile SIO Investments. Omanikeringis olev Urmas Tuuleveski ütles, et ära vahetatakse katuse valtsplekist kate ning tehakse vajalikud konstruktsiooniparandused. Praegu on katus tema sõnul kehvas seisus ning selle juures on tehtud kunagi ehitusvigu. Samuti on tehtud vigu katust hooldades. «Kui aastaid tagasi olid katuse neelukohad jääs, käidi seal üleval kangidega puhastamas ja lõhuti palju ära. Veel on vaja korrastada kandekonstruktsioone. Sealt on vesi jõudnud edasi müüridesse ja on vigastusi lagedes,» selgitas ta.