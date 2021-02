Mulgi valla noortevolikogu kutsub noori probleemidele lahendusi leidma

Mulgi valla noortevolikogu kutsub kõiki maakonna noori 5. märtsil kell 10 Abja kultuurimajja Viljandimaa kaasamisüritusele, et leida maakonna noorte probleemidele lahendusi. Et need ka päriselt päevavalgust näeksid, soovib noortevolikogu ka omavalitsusjuhtidele oma ettepanekud pärast arutelu teatavaks teha.

Sündmusel tuleb Mulgi valla noortevolikogu esimehe Sigrit Saare sõnul arutlusele kolm teemat. Esimene neist on see, et noortel pole maapiirkonnas tegevusi ja puuduvad töökohad. Teiseks probleemiks on, et huvitegevus on piirkonnas olemas, aga noortel puudub huvi. Kolmas murekoht on Sigrit Saare kinnitusel see, et noorte hääl ei jõua noortevolikoguni.