TORM TOOMPEAL on möödas ning Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus on ametisse astunud. Uus koalitsioonileping on üldsõnaline ning selles puuduvad ka poliitilised valikud ja vähegi ambitsioonikad eesmärgid. Aga seni, kuni selguvad uue valitsuse tegelikud prioriteedid, saame teha lühikokkuvõtte Isamaa saavutustest eelmises valitsuses. Lisaks koroonakriisi ohjeldamisele ja majandussurutise mõjude leevendamisele suutis eelmine valitsus lühikese ajaga väga palju olulist ellu viia.