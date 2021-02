«Töötame ajal, mil iga päev võib tuua uusi muudatusi mängukavas ja piletite ümbervahetamisi,» nentis teatri turunduse ja avalike suhete juht Kadri Asmer. «See on kindlasti olnud keeruline ka publikule, kuid ta on olnud väga mõistev ja toetav.»

Asmeri sõnul on näha, et teatrikülastusi planeeritakse lühkest aega ette. «Publiku tagasisidest on peegeldunud ka soov saada pileteid kindlateks kuupäevadeks, kuid lubatud viiekümneprotsendilise saalitäitumusega ei ole see olnud alati võimalik, sest soovitud etendused on lihtsalt välja müüdud.»