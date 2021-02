Kunagiste iluuisutajate, vendade Jaak ja Juhan Grossi patenteeritud süsteem on idanaabrite uisutajaid tippu aidanud juba aastakümneid ning selle abil on treeninud ka suur osa Soome iluuisutajate paremikust, teiste hulgas medalivõitjad, kes on venelannadele kandadele astunud.