Kogukonnakino alustas teist poolaastat

Teise filmina jõuab tuleval esmaspäeval Viljandisse "Palm Springs", mis seguna ulme ja romantilise komöödia žanrist räägib loo kahest noorest, kes on sattunud ajalõksu ning elavad läbi ühte ja sama päeva ning ühte ja sama pulmapidu, kuhu nad külalistena on sattunud.

Kogukonnakino eestvedaja Heldi Ruiso ütles, et nii nagu avahooajalgi, nopib kogukonnakino Viljandisse paremaid palasid möödunud Pimedate Ööde filmifestivalilt ja uutest väärtfilmidest, mis eelmisel poolaastal kogukonnakino programmi ei mahtunud. "Kavatseme alustada ka eriprogrammidega, mis on seotud kunsti, tantsu ja linnaruumiga," ütles Ruiso. Ta lisas, et kogukonnakino saab jätkata teist hooaega vaid tänu headele kultuuri toetajatele ning muidugi tänu sellele, et väärtfilmide nimekiri on pikk.