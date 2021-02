Ühes hooajas on kokku kümme saadet, mis on üles ehitatud selliselt, et esimeses pooles esitatakse regilaul ning teises osas mõtestatakse kuuldu lahti, aidates seeläbi suhestuda tänapäeval ehk pisut arusaamatuna tunduva laulutekstiga. Esimesel hooajal aitas regilaulu tekstide tähendust avada kirjanik Indrek Koff, teise hooaja mõtestaja on samuti kirjanik – Hasso Krull.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhi Tarmo Noormaa sõnul on kuulajate hulgas "Regilaulu podcast" hästi vastu võetud. "Meil on endil väga põnev seda projekti teha ja regilauludesse kaevuda," sõnas Noormaa. "Tahame aastate jooksul avaldada vähemalt sada veenva esitusega laulu ning anda sellega kõigile võimaluse osa saada meie tuhandeaastasest ellujäämisstrateegiast. Iga lauldav laul on nagu pusletükk meie rahva maailmapildis – see on vajalik, et kogu pilt ja maailmatunnetus hästi kokku sobiks. Seepärast väärib regilaul laiemat kasutamist igal juhul."