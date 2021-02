Viljandi gümnaasiumi direktori kohusetäitja Juhan-Mart Salumäe rääkis teisipäeva lõuna ajal, et äsja lisandus kooli kaks nakatunut ning seetõttu saadeti isolatsiooni kaks õpperühma. Tema sõnul pole veel selge, kui kauaks peavad rühmad isolatsiooni jääma. «Ootame täpsemaid instruktsioone. Mõlemad rühmad on praegu koju saadetud,» ütles ta. Aktiivseid nakatumisjuhtumeid ehk neid, kellel on positiivne diagnoos ja kes pole veel tervenenud, on tema sõnul kolm.