Sel aastal on kogudused küsinud toetust vähemalt selliseks tegevuseks, millel on üsna selge kokkupuude kultuuriga. Jaani koguduse puhul on kirjutatud 14 000 euro andmise põhjenduseks: kontsertide, talituste, koolide jõuluteenistuste ja õppeaasta avapalvuste korraldamine. Pauluse kogudus saab sama summa haridus- ja kultuuriürituste korraldamiseks. Lahti seletatuna peetakse silmas jumalasõna kuulutamist, sakramentide jagamist, ametitalitusi ja kontserte. 3500 eurot saab tänavu baptisti kogudus inimeste vaimulike, hingeliste, füüsiliste ja sotsiaalsete vajaduste eest hoolitsemiseks erinevate tegevuste kaudu.