Paras katsumus. Kui kõike ei jõua, tee veerand

Kõigepealt kolm kilomeetrit jooksu viieprotsendilise tõusuga teel, seejärel kolmekilomeetrine paaristõukepingutus suusaergomeetril ning oodatud kergendus saabub sõudeergomeetril kahekilomeetrise distantsi läbimise järel. Mõte, et võiksin pühapäevase valvereporterina samuti kõik need alad läbi teha, tundus üsna huvitav, hoolimata sellest, et aktiivne sportimise aeg on jäänud nelja aastakümne taha.