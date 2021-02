Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid möödunud aasta sügisel ette teatamata Lõuna-Eesti hooldekeskuse Karksi Kodu tegevust ja seal elavate inimeste elamistingimusi. Veebruaris Karksi Kodu juhatajale Ilmar Hurdale saadetud kaheksa lehekülje pikkuses kirjas on õiguskantsler välja toonud, et hooldekodu töökorraldust ja pidevat intensiivset järelevalvet vajavate inimeste eripära silmas pidades jäi siiski kahtlus, kas Karksi Kodus on piisavalt töötajaid.