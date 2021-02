Suure-Jaani kooli õppekohad jätkavad kuueklassilistena

Põhja-Sakala vallavanema Jaanus Rahula sõnutsi ei olnud praegusel vallavõimul koolide sulgemise plaani ka varem, aga nüüd sai see arengukavas kindlamalt sõnastatud. Haridusspetsialist Kaie Toobal lisas, et arengukava on tehtud 2020.–2025. aastani ning selles on kogu aeg kirjas olnud, et need õppekohad jätkavad praegusel kujul. Õpilasi on igas tegutsemiskohas viimastel aastatel olnud stabiilselt 20 ümber. Lisaks on igas tegutsemiskohas kooliga samas majas lasteaed ja raamatukogu, Vastemõisas lisaks rahvamaja ja perearst.