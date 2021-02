Suure-Jaanis ja Sürgaveres mitmesuguseid liiste tootva osaühingu Eesti Höövelliist juhatuse liige Andrus Rooks tõdes, et ettevõtte tootmismaht on aastataguse ajaga kerkinud umbes 20 protsenti. Oma osa võib Rooksi arvates olla selles, et koroonapandeemia tõttu on inimesed oma säästud reisimise asemel suunanud kodu remontimisse ja kinnisvarasse.