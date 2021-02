KAS KEERULISTEL aegadel omavalitsuse raha eest skulptuuride loomine on hea mõte või ei ole? Kas linnaruumi muutmine päris suure osa ühiskonnaliikmete tulisest vastuseisust hoolimata on mõistlik? Kas Jaak Joala kuju on ilus? Mina vastuseid ei tea. Küll aga tean tagantjärele, et seda kuju oli meile vaja ja see oli parim, mis Viljandiga juhtuda sai.