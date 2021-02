Pille Lill: kellele on vaja andekaid ja Annetekoda?

Talendiprogramm Annetekoda on justkui kuulsate Ameerika ja Inglise talendi-show’de väike Maarjamaa analoog. Võib tekkida küsimus, kas meil on sellist üldse vaja, aga põhimõttel pole ju viga. Statuudist saab lugeda, et oma annet esitlema on oodatud kõik Eesti elanikud olenemata rahvusest või vanusest.