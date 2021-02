Kas tasuta ühistransport jääb? Praegu paistab, et jääb

«Praegu pole küsimus selles, kas ühistranspordikeskusel on pädevus otsustada, kas Viljandimaal bussides maksab pilet null eurot või rohkem, vaid probleemiks on ülisegane ühistranspordiseadus,» rääkis Kaupo Kase. «Me ei saa kohapeal otsustada, mida riigi antud toetusega teeme. Pidevalt on vaidlused seaduses kirjas oleva definitsiooni üle, kas bussiliin on maakonnaliin, linnaliin või õpilasliin.»