Ega seks olemata jää, kui noortega sellest ei räägi

​1991. aastal loodi Viljandis haigla naisteosakonna juurde Eesti esimene noorte nõustamise kabinet. Nüüdseks on kolm aastakümmet tööd vilja kandnud ning olukord on kõvasti parem, kui oli toona: noorte seas on vähenenud soovimatute raseduste hulk, paranenud on nende teadmised seksuaaltervisest ja nad nakatuvad vähem suguhaigustesse.