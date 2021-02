Netflixi värske hitt «The Dig» («Väljakaevamine») on film, mida arheoloogiahuvilised pikisilmi ootasid. Ida-Inglismaal Suttoni küla lähistel 1930. aastate lõpul sajandeid hauaröövlite eest peidus olnud aarde leidmine on üks ajaloo võimsamaid keskaja aarde leide. Selle rahalist väärtust pole võimalik isegi mõõta.

Filmi tegijad on aga jätnud selle ääretult põneva taustaga leiuloo rohked võimalused sisuliselt kasutamata ning keerutanud selle ümber kokku odavavõitu ja etteaimatavate süžeekäikudega romantilise, vahetult maailmasõja puhkemise eel toimuva suhtedraama. Et väljakaevamist organiseeriva keskealise Edith Pretty (Carey Mulligan) ja amatöörarheoloog Basil Browni (Ralph Fiennes) vahelist kahtlasevõitu tõmmet ei ole õnnestunud särisema panna, on toodud sisse võrdlemisi mõttetu ja terviku seisukohast absoluutselt ebaoluline, kehvakest seebiooperit väärt liin kahe kõrvaltegelase vahel, keda kehastavad seksikas Lily James ja Johnny Flynn.