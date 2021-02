Hoolimata hirmust, mida tundsin, uinusin üsna helges meeleolus, sest seda sorti kirjandus on teismeeast saadik olnud minu nõrkus. Õigemini oli meeleolu helge sellesama hirmu pärast, sest adusin, et ma pole ilmselt ainus, kel on hinges hõre tunne.