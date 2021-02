Õppeprorektori sõnul on Tartu ülikooli magistriõpe teinud viimasel viiel aastal läbi suure muutuse. "Erinevalt teistest suurtest Eesti ülikoolidest, kus magistriõppe vastuvõtt kahaneb, oleme meie oma õppekohtade arvu kasvatanud. Samal ajal on tihenenud ka konkurss, nii et ühele kohale kandideerib varasema kahe asemel kolm inimest. Vastuvõetutest umbes pooled on varem õppinud Tartu ülikoolis, veerand teistes Eesti ülikoolides ja veerand välismaal. Kõige enam on kasvanud just teistest Eesti ülikoolidest õppima tulijate arv," rääkis Valk.