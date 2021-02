"Eelnevate struktuurimuudatuste käigus on linnas välja kujunenud olukord, kus kaks arhitektuuri- ja kaks majandusameti töötajat asendavad teineteist puhkuste ja näiteks haiguste ajal," rääkis Kalvi Märtin. "See on teab millal niimoodi välja kujunenud, aga kui üks amet peab aeg-ajalt tegelema ka teise ameti ülesannetega, siis see tekitab vastutuse hajumist, segadust ning on praktikas linnale põhjustanud probleeme."