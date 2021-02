Viljandit kostitati maailmaesiettekandega

Kõigepealt esitas Irina Zahharenkova ühe soolopala ning kontserdi lõpetas Bachi hästi tuntud aaria kolmandast orkestrisüidist. Tšellist Aare Tammesalu on oma sõnul seda pala mänginud üle viiesaja korra, ent selle mõju muutub ajaga aina võimsamaks. Samuti kiitis ta kontserdipaika, kus vaikuses, enne esimest poognatõmmetki on juba tunda, et midagi toimub.