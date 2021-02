Lausega «Nukumäng on tõsine asi ja suurte inimeste töö!» anti tunnustus teenekale ja loominguliselt silmapaistvale teatrile, mida on viimased 44 aastat vedanud Altmar Looris.

Teatrijuht sõnas preemia saamise kohta, et ta ei oskagi seda tunnet kirjeldada. «Hea meel on alati, kui teatrit tunnustatakse. Viljandi nukuteatrit on Ugalaga koos tehtud 70 aastat – see on eriline kultuurinähtus,» rääkis ta.