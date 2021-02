Mittetulundusühingud kaotasid peaaegu Joala samba jagu toetusi

Rahandusameti juhataja Marika Aaso seletusel oli vaja kärpida nii toetusi kui majandamiskulusid, sest linna tulud ei tõota alanud aastal enam sellist kasvu, et katta igapäevaseid tegevusi ja võimaldada investeerimist. Alanud aastal on Viljandis käsil taas suur hulk ehitusi, mille puhul tuleb linnal maksta omaosalus või saadud abiraha tagastada, ning linnajuhtide otsus on, et töödest loobuda ei ole mõistlik. Samuti on otsustatud, et ei vähendata palkasid, ja seega langesid kärpe alla toetuseks makstavad summad.