Aktiivne hull ja külmetav reporter forelli hangumas

Et kärsitud kalamehed strateegilistel kuupäevadel pahandust teha ei saaks, käivad neil silma peal hoidmas keskkonnainspektorid. Nii ka 1. veebruaril. Seekord ei soovi meie aga neil sabas sörkida, vaid kavatseme ise kontrollitavaks sattuda. Sõitu Järvamaale Koeru lähedale Vahujõe ja Preedi jõe poole alustame sellegipoolest mundrimeeste staabist.

Põhjuseks, miks Viljandimaalt üles põhja poole põrutada, on tõsiasi, et just seal vihisevad jõeforellid kristallselges vees ringi ning püüda tohib neid ainult spinningu või lendõngega ja sedagi vaid siis, kui eraldi luba tehtud.