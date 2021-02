Viljandi kujud. Aja- ning nalja-hammaste pureda

Raske öelda, kuidas olid lood varem, kuid teadaolevalt pandi esimesed skulptuurid Viljandis püsti XIX sajandil ja need olid kalmistuskulptuurid, mis on säilinud seniajani. Kõige arvukamalt on siin eesti rahvusliku skulptuuri loojaks peetava August Weizenbergi teoseid. Esimene nendest, Sophie Rosenbergi marmorist hauasammas «Lootus» valmis 1893. aastal.