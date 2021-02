Suure-Jaani tervisekoda on Euroopa arhitektuuriauhinna kandidaat

2019. aasta lõpul avatud Suure-Jaani tervisekojal on tuvastatud hulk puudusi, mida kahe aasta jooksul on üritatud tulutult kõrvaldada. Sakala on kirjutanud korduvalt sellest, et kiirabiruume täidab vali müra, sest need on veekeskuse all, otse puhastusseadmete ruumi kõrval. Samas on kiirabis pikkade vahetuste tõttu ette nähtud, et inimesed võivad sel ajal, kui väljakutset ei ole, töökohal voodites magada. Lärm aga seda ei luba ning Tartu Kiirabi on müra teemal saatnud vallavalitsusele kurje kirju ja keeldunud ka renti maksmast. Lisaks kipub veekeskus läbi tilkuma ning saunad on vallavanem Jaanus Rahula sõnul rajatud küll kaunilt, aga ebapraktiliselt, mistõttu kipuvadki need lagunema. Tervisekoja mullused tulemused on sellised, et vallal tuleb valmis olla umbes 100 000 euro suuruse augu katmiseks.