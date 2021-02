Lossimägedes hakatakse õhtul suurt pidu pidama

Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi esimees Katrin Kivistik ütles, et tavatu koht valiti olude sunnil.

"Meil oli alguses plaan A, aga sellele lisandus hiljem praeguse olukorra tõttu veel viis-kuus plaani," kõneles ta. "Detsembris pidu pidada ei saanud, lükkasime selle siis veebruari. Alguses oli see plaanitud pärimusmuusika aita, aga seegi jäi ära. Osa laureaate on eakad, nad poleks julgenud siseruumi tulla. Tunnustuse aga tahtsime ikkagi pidulikult otse kätte anda, mitte hakata seda kõigile eraldi koju kätte viima. Vabas õhus on seda teha kõige ohutum."