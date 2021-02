Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 544 ning esmaste positiivsete analüüsivastuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 10,9 protsenti. Ööpäeva jooksul avati haiglates 30 uut COVID-19 juhtumit, haiglaravi vajab 412 patsienti. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 33 927 inimesele, kaks doosi on saanud 15 871 inimest.