Kõik Viljandi gümnaasiumis esinenud koroonaviiruse juhtumid on seni olnud eraldiseisvad. Kooli kinnitusel on lähikontaktsed teada ja suunatud eneseisolatsiooni. Otseselt puudutab isolatsioonikohustus kolme õpperühma, kus koroonapositiivsed on tuvastatud. Isolatsioonis on ka need õpilased, kes on olnud koroonapositiivsete õpilasega samas rühmatunnis.