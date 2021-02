Ain Keerup: hoolekandekeskuses on ellu viidud väga palju muudatusi

Kindel on see, et muudatusi on lühikese aja jooksul ellu viidud väga palju, aga sellest juba detailselt tulevikus, kui ajad on rahulikumaks muutunud. Soovitan üle lugeda 8. detsembri Sakala artikli «Hoolekandekeskus jätkab uuest aastast uue nimega», milles olen loetlenud mõned arengusuunad.

VAID VÄHESED inimesed suudavad endale reaalselt ette kujutada, millise vaimse ja füüsilise pinge all töötavad nii hoolekande- kui ka meditsiiniasutused. Töö hoolekandekeskustes on alati raske olnud, kuid koroonajuhtumid on seda veelgi pingestanud. Tööleasumisest alates olen koos kollektiiviga teinud kõik selleks, et viiruse majja jõudmist võimalikult kaua edasi lükata. Siinkohal kasutangi võimalust oma meeskonda kiita, sest viimaste ülikeeruliste ja -pingeliste päevade põhjal saan väita, et kollektiiv on üksteist väga toetav ja kokkuhoidev. Kõik käituvad ülimalt vastutustundlikult, mis seab piirangud ka töövälisele suhtlemisele.